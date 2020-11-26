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Руководителя подразделения АЛРОСА в Якутии заподозрили в мошенничестве

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Один из руководителей подразделения компании "АЛРОСА" подозревается в мошенничестве при оформлении проживания работников, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Якутии.

Уточняется, что "АЛРОСА" заключила с индивидуальным предпринимателем договоры о предоставлении помещений для проживания работников Мирнинского специализированного шахтостроительного треста в Удачном.

"Один из руководителей, ответственный за контроль и исполнение договоров, вступил в преступный сговор с местным бизнесменом. С февраля 2017 года по март 2019 года они изготовили и предоставили в головной офис для отчетности фиктивные акты, в которых были недостоверные сведения о количестве проживающих работников", - говорится в сообщении.

Компании был причинен ущерб в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

"АЛРОСА" - один из крупнейших алмазодобытчиков в мире.

АЛРОСА Якутия

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