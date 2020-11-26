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"Норникель" в 2021 году потратит 830 млн рублей на переселение северян

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - ГМК "Норильский никель" в 2021 году направит порядка 1 млрд рублей на реновацию жилья в Норильске и 830 млн рублей на переселение жителей Норильска и Дудинки в регионы с более благоприятным климатом.

Программы переселения северян и реновации жилья в Норильске должны стать частями нового соглашения о сотрудничестве правительства Российской Федерации, Красноярского края, администрации Норильска и "Норникеля", объяснил вице-президент компании Дмитрий Пристансков на форуме "Дни Арктики и Антарктики в Москве".

Программа реновации оценивается в 80-85 млрд рублей и предусматривает снос 232 тыс. кв. метров жилого фонда, строительство нового жилья общей площадью 695 тыс. кв. метров. "Норильский никель" ранее заявлял о готовности взять на себя половину расходов по реализации этой программы.

"Уже сейчас, не дожидаясь подписания соглашения и выделения части этих средств из бюджетов, мы запланировали необходимые средства - около миллиарда рублей - для проведения проектных и других работ в 2021 году, потому что на ряд объектов уже есть проектно-сметная документация", - сказал Пристансков. Про переселение северян он напомнил, что "Норникель" десять лет финансировала эту программу "независимо от того, что меры поддержки такого рода не были предусмотрены уже с 2016 года в федеральном бюджете".

Норникель Норильск Дудинка Дмитрий Пристансков

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