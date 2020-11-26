Полицейского обвинили в смерти задержанного в Забайкалье

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Старшине полиции в Забайкальском крае, который нанес смертельную травму задержанному, предъявлено обвинение, сообщает региональное управление СК РФ.

По данным следствия, 22 ноября 30-летний помощник оперативного дежурного отдела полиции "Железнодорожный" в Забайкальском крае применил физическую силу против доставленного в отдел полиции 42-летнего мужчины. Задержанный получил черепно-мозговую травму и впоследствии умер, говорится в сообщении.

Полицейскому предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), он арестован.

Следователи допросили обвиняемого, руководство отдела полиции, а также всех сотрудников, работавших в составе дежурной смены. Изъяты записи камер видеонаблюдения.