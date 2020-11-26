Медсестер новосибирской больницы обвинили в жестоком обращении с детьми

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Следователи предъявили обвинения двум медсестрам филиала Государственной областной Новосибирской клинической туберкулезной больницы по делу о жестоком обращении с пациентами-детьми, сообщает СУ СКР по региону.

Обвинение предъявлено по статье 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей работником медицинской организации, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением).

По версии следствия, одна из обвиняемых утром 2 ноября находилась в палате вместе с малолетней пациенткой.

"Поскольку ребенок проснулся и встал с кровати до подъема, медицинская сестра посчитала, что он нарушает установленный распорядок дня. Однако вместо того, чтобы уложить последнего спать, она с силой схватила его рукой за волосы, после чего ударила ладонью по лицу, причинив малолетней физическую боль и страдания", - говорится в сообщении.

После этого днем 4 ноября, заметив, что девочка не спит во время тихого часа и ходит по палате, обвиняемая схватила ребенка за волосы, подняла над полом и с силой кинула на кровать.

Кроме того, 3 ноября другая медсестра, решив, что малолетний пациент не спит во время сна, подошла к ребенку и с силой ударила ладонью по спине.

Следственными органами СКР по региону продолжается расследование уголовного дела по факту совершения руководством больницы преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность), возбужденного в рамках расследования уголовных дел в отношении медсестер.