Правительство отменит дублирующие требования к финансовой отчетности

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Компании с 2022 года не должны будут направлять отчетность в госорганы, она будет публиковаться в государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности (ГИР БО), сообщила пресс-служба правительства.

Это следует из постановления премьер-министра Михаил Мишустина. Оно упразднит с 1 января 2022 года дублирующие требования к предоставлению бухгалтерской отчетности.

С 2020 года отчетность и аудиторские заключения, направляемые в Федеральную налоговую службу (ФНС), отражаются в ГИР БО. Эта система упрощает взаимодействие с государством организаций, готовящих отчетность, и обеспечивает доступ контролирующих органов к необходимым сведениям.

Некоторые организаций при этом одновременно сейчас должны передавать финансовые отчеты напрямую в госорганы, минуя ФНС. В связи с запуском ГИР БО, выполняющего функцию единого источника информации, такие требования утратили актуальность и будут упразднены.

Это решение, в частности, касается федеральных государственных унитарных предприятий, поставщиков электроэнергии, естественных монополий и операторов электронных площадок в сфере закупок.