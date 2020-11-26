Хакер из Кемерова осужден за взлом сайтов правительства Мордовии

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд города Кемерово признал безработного местного жителя виновным в хакерских атаках, в том числе на информационные ресурсы правительства Мордовии с помощью вирусных программ, сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Кузбассу в четверг.

Ранее судимому за кражу 29-летнему кемеровчанину назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

В сообщении говорится, что безработный использовал вредоносные компьютерные программы, "заведомо предназначенные для неправомерного воздействия на критическую информационную инфраструктуру (КИИ) РФ". В нее помимо прочего входят автоматизированные системы управления, функционирующие в сфере промышленности, здравоохранения, энергетики, транспорта, связи. Мужчина это делал "путем нейтрализации средств защиты компьютерной информации, содержащейся на объекте КИИ, а также на информационных ресурсах правительства Мордовии".

Подсудимый признан виновным по части 1 статьи 273 УК РФ (использование вредоносных компьютерных программ, предназначенных для нейтрализации средств защиты компьютерной информации) и части 1 статьи 274 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ).