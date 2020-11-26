Против экс-замдиректора "Газпром межрегионгаз Ставрополь" завели дело

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Уголовное дело о коммерческом подкупе возбуждено в отношении бывшего заместителя директора по оперативному учету газопотребления ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Павла Гриднева и бывшего исполнительного директора АО "Минераловодская газовая компания", сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

По данным следствия, в октябре Гриднев получил от одной из организаций через посредника Харькова 200 тыс. рублей от заранее обещанных 2 млн рублей. Деньги были переданы в обмен на принятие выгодного для организации решения о порядке начисления потребления природного газа, говорится в сообщении.

Преступные действия подозреваемых были выявлены и задокументированы сотрудниками УФСБ России по Ставропольскому краю. Возбуждено уголовное дело о коммерческом подкупе (ч. 8 ст. 204 УК РФ) в отношении Гриднева и посредничестве в коммерческом подкупе (ч. 3 ст. 204.1 УК РФ) - в отношении Харькова.

Ранее информированный источник сообщал "Интерфаксу" о задержании Гриднева при получении взятки, а также причастного к произошедшему Харькова. В пресс-службе "Газпром межрегионгаз Ставрополь" агентству подтвердили, что правоохранительными органами была пресечена попытка дачи взятки сотруднику компании, однако имя и должность не уточняли.

ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" входит в группу компаний "Газпром межрегионгаз". Основная деятельность - реализация природного газа всем категориям потребителей в Ставропольском крае. Годовой объем реализации газа составляет свыше 8 млрд куб. м.