Экс-начальнику саратовского главка МЧС отменили оправдательный приговор

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Прокуратура Саратовской области добилась признания незаконным оправдательного приговора, вынесенного в отношении бывшего главы ГУ МЧС региона Игоря Качева.

"Судебной коллегией по уголовным делам Первого кассационного суда общей юрисдикции кассационное представление удовлетворено, судебные решения отменены", - сообщается на сайте регионального надзорного органа в четверг.

Уголовное дело направили на новое судебное рассмотрение.

21 ноября 2018 года саратовское управление ФСБ России возбудило в отношении Качева уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). 29 ноября того же года глава регионального управления МЧС был отстранен от должности.

Он обвинялся в том, что в 2016 году дал незаконное указание подчиненным сотрудникам подписать акты выполненных работ и документы на оплату по госконтрактам на капитальный ремонт пожарной техники. Как отмечается, он достоверно знал, что работы выполнены не в полном объеме. Ущерб государству от этих действий оценили в 6,2 млн рублей.

9 июня 2020 года Волжский районный суд Саратова оправдал Качева с формулировкой "за отсутствием состава преступления".