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Татарстан на три года снизил налог для IT-отрасли из-за оттока специалистов

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Госсовет Татарстана утвердил поправки в республиканский закон о налоговых льготах для предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, передал корреспондент "Интерфакса".

Они утвердили на 2021-2023 годы пониженные налоговые ставки по упрощенной системе для IT-компаний - резидентов технопарков в сфере высоких технологий: в размере 1% - если объектом налогообложения являются доходы, 5% - если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.

Как уточнил глава Минцифры республики Айрат Хайруллин, что на льготу смогут рассчитывать предприятия персоналом до 100 человек и годовой выручкой до 150 млн рублей. Он добавил, что налоговые преференции для IT-компаний по УСН ввели 24 региона России, и это уже привело к оттоку таких специалистов из Татарстана.

Сейчас в Татарстане стандартная ставка УСН "доход" составляет максимальные 6%, ставка "доход минус расход" - 10%.

Татарстан позиционирует себя как один из передовых регионов России в сфере поддержки IT-индустрии.

Татарстан Минцифры Айрат Харуллин

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