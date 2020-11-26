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Улица в Туле уходила под воду из-за прорыва трубы

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - В Туле прорвало трубу с холодной водой и затопило улицу Замочная. Для устранения аварии в городе отключали водоснабжение на этой и еще трех улиц, сообщила пресс-служба городской администрации. С проезжей части воду уже откачали, уточнило региональное издание Myslo.ru.

"Тулагорводоканал" сообщал, что под землей на пересечении улиц Замочной и Осташева прорвало трубу диаметром 500 мм. Поэтому с 10 утра в четверг было отключено холодное водоснабжение на улицах Осташева, Замочной, Декабристов и Пробной.

Место прорыва ищут. В мэрии держат ситуацию на контроле.

В зоне аварии заливало водой проезжую часть, дворы и территорию промышленной базы на Замочной, уточняла "Тульская пресса".

Тула Тулагорводоканал

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