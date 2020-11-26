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Песков назвал неуместным вопрос о шутках в интернете о политике

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал неуместным вопрос журналистов о том, могут ли в Кремле порекомендовать пользователям интернета воздержаться от шуток на политические темы.

Он также не стал комментировать результаты опроса, согласно которому три четверти активных пользователей рунета предпочитают не публиковать политические шутки.

О результатах опроса написал Forbes. Исследование проводила в шести городах - Москве, Петербурге, Новосибирске, Хабаровске, Екатеринбурге и Казани - компания ESET, разработчик антивирусных программ. В каждом городе были опрошены по 300 человек в возрасте от 20 до 45 лет, которые хотя бы три раза в неделю выходят в интернет. 75% по всей выборке сказали, что предпочитают не публиковать политические шутки, и 10% опасаются, что за такой юмор "за ними придут".

Дмитрий Песков ESET Москва Хабаровск

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