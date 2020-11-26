Российский контрактник погиб в Абхазии из-за несчастного случая

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - В Абхазии в результате несчастного случая погиб военнослужащий российской военной базы. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

В сообщении говорится, что, по предварительным данным, водитель грузового автомобиля совершил наезд на военнослужащего, занимавшегося обслуживанием техники. Отмечается, что это произошло в результате нарушения требований безопасности при выполнении буксировочных работ на автомобильной технике в парке.

Пресс-служба ЮВО уточняет, что в результате наезда грузового автомобиля военнослужащий получил травмы несовместимые с жизнью.

По факту смерти военнослужащего по контракту комиссия командования российской военной базы и правоохранительные органы Абхазии проводят совместное расследование.