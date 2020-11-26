Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:59Заразились
на 26.11В России 2 187 990+25 487В мире 60 392 439+632 945

Российский контрактник погиб в Абхазии из-за несчастного случая

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - В Абхазии в результате несчастного случая погиб военнослужащий российской военной базы. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

В сообщении говорится, что, по предварительным данным, водитель грузового автомобиля совершил наезд на военнослужащего, занимавшегося обслуживанием техники. Отмечается, что это произошло в результате нарушения требований безопасности при выполнении буксировочных работ на автомобильной технике в парке.

Пресс-служба ЮВО уточняет, что в результате наезда грузового автомобиля военнослужащий получил травмы несовместимые с жизнью.

По факту смерти военнослужащего по контракту комиссия командования российской военной базы и правоохранительные органы Абхазии проводят совместное расследование.

Абхазия Минобороны РФ

Новости

Лавров сообщил о сомнениях, нужно ли РФ иметь дело со структурами ЕС

Госдума приняла закон об удаленке

Пандемия коронавируса

В РФ отменят требование о наличии теста на COVID-19 при госпитализации

В Кремле усомнились в связи роста продаж хлеба со спадом доходов россиян

Песков назвал "провокационной желтизной" материалы о Светлане Кривоногих

Песков назвал "провокационной желтизной" материалы о Светлане Кривоногих
Пандемия коронавируса

Кремль ожидает начала массовой вакцинации от COVID-19 до Нового года

Кремль ожидает начала массовой вакцинации от COVID-19 до Нового года

Восстановление энергоснабжения во Владивостоке займет до двух месяцев

Восстановление энергоснабжения во Владивостоке займет до двух месяцев

Глава российской ячейки "Аум синрике" осужден на 15 лет колонии

Президент РФ поручил минимизировать расходы на организацию удаленки

Президент РФ поручил минимизировать расходы на организацию удаленки

Путин поручил прописать в законах неизменность налоговых условий для СЗПК и СПИК

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');