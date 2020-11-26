Российские эксперты заметили растущие внешнеполитические амбиции Турции

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Турция активизирует внешнеполитическую деятельность по ряду направлений, в том числе на постсоветском пространстве. Этому способствует идеологический фактор, однако может помешать экономическая ситуация в стране, считают российские эксперты.

"Мы видим, как все больше новых тенденций прослеживается во внешней политике Турции, в участии Турции в делах нескольких регионов: Ближнего Востока, Причерноморья, Прикаспийского региона и Южного Кавказа", - сказал директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский в ходе экспертной встречи "Турция при Эрдогане: глобальные интересы в полицентричном мире", организованной в рамках совместного проекта ИМЭМО и "Интерфакса" "Россия и мир: профессиональный разговор".

Он отметил, что Турция - это держава с растущими амбициями, готовая пересматривать многие правила игры и искать для себя новые позиции в формирующемся полицентричном мироустройстве.

По мнению эксперта, такая тенденция отражает не только динамику развития собственно Турции. В настоящее время державы среднего уровня, которые в предшествующем миропорядке были вынуждены довольствоваться позициями сателлитов более сильных держав, сейчас стремятся занять более существенные позиции и обрести большее влияние на международные дела в новом миропорядке.

"Вопрос в том, насколько экономическая ситуация, человеческий капитал, технологические возможности, развитие экономики страны позволяют в полной мере реализовывать такие серьезные внешнеполитические амбиции, позволяют осуществлять активную внешнюю политику, нацеленную на достижение результатов внешнеполитического характера сразу в нескольких регионах", - отметил Войтоловский.

Директор ИМЭМО РАН подчеркнул, что серьезным драйвером внешней политики Турции оказывается идеологический фактор, идейно-психологически Турция заряжена на то, чтобы активизировать свою роль в мире, вернуться если не ко временам Османской империи, то сопоставимым с этим периодом.

"Эти тенденции, связанные с идеологическим фактором, будут проявляться в том числе и в политике Турции на постсоветском пространстве", - добавил он.

Роль личности Эрдогана

Говоря о динамике развития внутриполитической ситуации в Турции и ее влиянии на внешнеполитическую линию Анкары, старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Ирина Свистунова напомнила, что пост президента Турции занимает политический лидер, который непрерывно находится у власти на протяжении 18 лет.

"Это самый длительный период на протяжении истории Турецкой Республики. И правление Реджепа Тайипа Эрдогана принесло с собой значительные изменения в жизнь Турции - это религиозный ренессанс, это возрождение интереса к османскому прошлому, это перестройка системы государственного управления, это упразднение роли армии в политике, это реализация целого ряда экономических и инфраструктурных мегапроектов", - отметила она.

По словам эксперта, на этом фоне "произошла активизация внешней политики Анкары". "И здесь нельзя не отметить самое заметное явление - это беспрецедентное развитие сотрудничества между Россией и Турцией. И, вне всякого сомнения, фактор личности Эрдогана сыграл важную роль в таком повороте Анкары", - пояснила Свистунова.

Она отметила, что последние турецкие опросы общественного мнения продемонстрировали падение рейтинга президента в связи с экономическими проблемами, однако Эрдоган "заявляет о планах построить новую Турцию, которая будет совершать независимые шаги на международной арене и будет иметь глобальное влияние".

По мнению эксперта, для оценки перспективности этих планов необходимо "учитывать некоторые особенности национального менталитета турок", которые, по ее словам, "вне зависимости от партийной принадлежности отличаются большим патриотизмом, в их сознании глубоко укоренена идея величия своей страны".

"Еще одна важная черта - это высокий интерес в турецком обществе к внешней политике. Причем это касается людей, которые далеки по своей профессии от международных отношений, но все любят рассуждать о том, какая должна быть внешняя политика Турции", - сказала она.

Она подчеркнула, что эти факторы "наделяют турецкие власти определенным внутренним ресурсом для активности на международной арене".

"Существует внутренний запрос на (внешнеполитическую) активность и некий кредит доверия со стороны общества политическому лидеру, который говорит о том, что он стремится укрепить международные позиции страны", - считает эксперт.

Свистунова отметила, что "достижения во внешней политике - это хорошая возможность для повышения рейтингов правительства внутри страны".

Религиозный фактор

Стремление Турции играть лидирующую роль в исламском мире чревато для нее непредсказуемыми последствиями, считает политолог, доктор исторических наук Алексей Малашенко.

"Турки хотят если не лидирующую роль играть в мусульманском мире, то одну из лидирующих ролей. В итоге они наталкиваются на некоторые противоречия с арабскими государствами, прежде всего со странами Персидского залива", - заявил Малашенко".

"С моей точки зрения, для турок играть роль исламского лидера или одного из исламских лидеров очень опасна и может привести к непредсказуемым последствиям. Хотя, конечно, Эрдоган рискует, и мы это прекрасно видим", - сказал Малашенко.

Он отметил, что Турция использует ислам в своих отношениях с радикальными и экстремистскими организациями, что "вызывает некое непонимание и даже отторжение".

"Безусловно, Эрдоган будет продолжать свою активность на исламском направлении, для него это выгодно, удобно, но и чревато самыми непредсказуемыми последствиями, в том числе в самой Турции", - сказал Малашенко.

При этом он добавил, что "не стал бы преувеличивать исламский фактор в международной политике Турции".

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