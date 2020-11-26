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Лавров сообщил о сомнениях, нужно ли РФ иметь дело со структурами ЕС

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Россия в нынешней ситуации думает не над тем, как вести дела со структурами Евросоюза, а хочет понять, стоит ли вообще взаимодействовать с ними, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг.

"Мы со своей стороны уже думаем не над тем, как вести дела - как обычно или не как обычно, а вообще хотим разобраться, стоит ли вообще иметь дело с брюссельскими структурами, пока они работают в нынешнем виде", - сказал министр в ходе выступления на заседании коллегий МИД России и Белоруссии.

Он отметил, что отношения с ЕС сейчас складываются непросто. "Причина - в непартнерском, а часто недружественном поведении ряда стран ЕС, которые получают одобрение всего Евросоюза", - сказал глава МИД России.

Сергей Лавров Россия ЕС

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