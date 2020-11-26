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РКК "Энергия" ждет резкого роста числа поломок на МКС после 2025 года

В корпорации предлагают отказаться от продления срока работы МКС после 2024 года в пользу создания собственной национальной станции

РКК "Энергия" ждет резкого роста числа поломок на МКС после 2025 года
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - После 2025 года на МКС прогнозируется лавинообразное увеличение числа неисправностей, сообщил замгендиректора ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьев.

"До 2025 года Россия имеет обязательства участия в программе Международной космической станции. Уже сейчас есть ряд элементов, которые серьезно затронуты повреждениями и выходят из эксплуатации. Многие из них не подлежат замене. После 2025 года мы прогнозируем лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС", - сообщил Соловьев в четверг на совете РАН по космосу.

Он также заявил, что, по оценкам экспертов "Энергии", после 2025 года расходы на содержание МКС не позволят адекватно использовать станцию и проект не следует продлевать на более долгий срок.

"По оценкам РКК "Энергия", траты на дальнейшее (после 2025 года - ИФ) финансирование, которые оцениваются в 10-15 млрд рублей, слишком велики. Необходимо пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе и сосредоточиться на реализации программ орбитальных станций", - сказал Соловьев.

В свою очередь в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили, что госкорпорация пока не приняла окончательного решения о сроках завершения участия в проекте МКС и строительстве собственной станции.

"Вопрос сроков эксплуатации МКС зависит как от технических (техническое состояние ее модулей и расчетный ресурс), так и от политических вопросов, обсуждаемых с партнерами. Так или иначе мы планируем в начале следующего года приступить с НАСА и другими партнерами к консультациям по этим темам", - заявили в пресс-службе.

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Россия ведет переговоры с партнерами по станции о продлении срока ее эксплуатации до 2030 года.

Планы создания российской орбитальной станции

Ранее глава "Роскосмоса" заявил, что Россия готовится к созданию новой орбитальной станции. "Сейчас мы приступаем к созданию новой орбитальной станции, у нас уже есть в резерве два модуля, один уже создан, так называемый узловой модуль, второй - это энергетический модуль, который позволит обеспечить питанием нашу новую станцию", - сказал Рогозин в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".

"Мы к ней планируем нарастить несколько модулей: по сути, после 2030 года Российская Федерация будет страной, которая создаст новую станцию", - заявил глава "Роскосмоса".

Базовым модулем новой станции станет новый российский научно-энергетический модуль (НЭМ). По словам главы "Роскосмоса", модуль будет готов к эксплуатации в 2024 году.

В середине мая Рогозин сообщил, что РКК "Энергия" под руководством Игоря Озара, занявшего должность исполняющего обязанности гендиректора, займется разработкой концепции новой орбитальной станции.

Скончавшийся в мае от коронавируса генконструктор "Энергии" Евгений Микрин ранее называл целесообразным после завершения проекта МКС создание российской орбитальной станции, не исключив при этом международное участие в проекте.

"На эту станцию можно будет перенести все дорогостоящее оборудование с российского сегмента МКС. Она будет состоять из пяти модулей. Первые три - МЛМ (многофункциональный лабораторный модуль - ИФ), узловой и НЭМ (научно-энергетический модуль - ИФ) с МКС - плюс еще два новых. Она будет иметь массу 60 тонн", - заявлял Микрин.

В данный момент Россия планирует запустить к МКС три новых модуля - "Наука", узловой и научно-энергетический. Как сообщал в интервью "Интерфаксу" гендиректор компании "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов, дооснащение российского сегмента МКС данными модулями позволит в течение трех лет сделать его независимым.

Владимир Соловьев РКК Энергия МКС

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