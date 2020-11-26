Задержан бывший замглавы администрации Евпатории

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы задержали Кирилла Вавренюка, который до недавнего времени был заместителем главы администрации Евпатории, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.

"С чиновником работают следователи", - сказал собеседник агентства.

Официальной информацией от представителей правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

Глава городской администрации Роман Тихончук сообщил агентству, что Вавренюк не работает его заместителем с 24 ноября. О претензиях к нему правоохранительных органов сити-менеджеру неизвестно.

Вавренюк в 2000-х годах работал в органах прокуратуры, в том числе был прокурором Евпатории. Последние несколько лет он курировал в администрации работу департаментов имущественных и земельных отношений, а также потребительского рынка.