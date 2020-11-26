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В парке "Тайган" назвали нормальными "разборки" хищников

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Условия в парке львов в Крыму максимально приближены к естественной среде обитания, и там случаются "разборки" между животными, которые иногда заканчиваются смертью питомцев, заявил "Интерфаксу" владелец "Тайгана", бизнесмен Олег Зубков.

"Такое возможно в саванне. Это хищники. (...) Конечно, иногда между ними происходят и разборки, и потасовки, - все случается. Это нормально, это есть в природе и в нашем биотопе африканской саванны. Никто от этого не застрахован", - сказал Зубков.

Так он прокомментировал информацию телеграм-канала Мash о смерти льва от лап других хищников. В 2016 году, когда он был еще детенышем, его спас певец Филипп Киркоров, который был на экскурсии в "Тайгане". Тогда малыша даже назвали Филей.

"Вчера директор артиста решил проверить состояние львенка и позвонил в "Тайган". И узнал, что Филя своей судьбы не избежал: его все же разорвали львицы. В парке, правда, решили певцу об этом не сообщать", - пишет Mash, утверждая, что такой случай в "Тайгане" не единичный.

"Мы не будем комментировать. Это неприятные новости. Я понимаю, что это всех интересует, но у нас политика - мы не комментируем подобные новости. Ничего, кроме негатива, это не несет, смаковать тут нечего. В интернете достаточно ерунды и грязи. Все случается, об этом специализированные службы, которым нужно по долгу службы знать, знают", - сказал Зубков "Интерфаксу".

Комментируя очередную шумиху в интернете вокруг "Тайгана", владелец парка львов заявил: "Есть заказчики, кому-то хочется пообливать нас грязью. Ничего страшного".

На ситуацию уже отреагировал директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный. "Сейчас много постов вышло на эту тему ("Тайгана" - ИФ), что за последний месяц там погибло уже пять львов. Мне присылают (сообщения - ИФ): Эдгард, помогите прекратить этот ужас, Зубков делает это специально. Я думаю, это неправильная позиция, обвинять так человека", - сказал Запашный на видео, размещенном в его инстаграме.

"Многие из вас говорят о том, что животные должны жить только на природе. Эти люди не обладают информацией, что такое живая природа. "Тайган" - это парк, приближенный к естественным условиям, с большой территорией в несколько десятков гектаров, где содержатся львы, и они там, да, убивают друг друга, и у вас, у зрителя, есть возможность на это посмотреть, и почему-то кто-то говорит, что этого не должно быть", - отметил директор цирка.

"Вопрос: а в природе-то как? Да все то же самое. Львы даже едят собственное потомство - только что родившихся львят, только для того, чтобы самка опять загуляла. Цинизма в живой природе очень много. Поэтому, если вы пришли в такой парк и увидели убийство льва, то вы должны понимать, что вы просто очевидец, это их норма жизни, они (хищники - ИФ) так живут", - подчеркнул Запашный.

Между тем Южное межрегиональное управление Россельхознадзора сообщило "Интерфаксу", что ведомство накануне получило обращение относительно условий содержания питомцев в "Тайгане".

"25 ноября 2020 года поступило обращение от гражданина о нарушениях условий содержания животных в сафари-парке "Тайган" в Крыму, оно находится на рассмотрении", - сказал представитель ведомства.

Бизнесмен Олег Зубков основал "Тайган" - крупнейший в Европе питомник львов, тигров, жирафов и других зверей - в 2012 году на берегу Тайганского водохранилища в Белогорском районе Крыма. Ранее, в 1995 году, предприниматель открыл в Ялте на юге полуострова первый в СНГ частный зоопарк "Сказка". В "Тайгане" живут больше 2,5 тыс. питомцев, в "Сказке" - 1,5 тыс.

Крым Тайган

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