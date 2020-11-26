Эксперт допустил возможность отказа Турции от дальнейших закупок систем С-400

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Турция может отказаться от дальнейших закупок российских систем ПВО С-400 из-за давления США, считает научный сотрудник Центра ближневосточных исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Давыдов.

"Может сложиться ситуация что (США - ИФ) поставят Турции такие условия, от которых она не сможет отказаться. И тогда она может увидеть более выгодную возможность для углубления сотрудничества с США, в том числе по ПРО", - сказал Давыдов на экспертной онлайн-встрече, проходящей в рамках совместного проекта ИМЭМО и "Интерфакса".

Между тем директор Института мировой экономики и международных отношений РАН Федор Войтоловский выразил мнение, что применение Азербайджаном турецких систем вооружения в карабахском конфликте сказалось на появлении новых покупателей на производимое Турцией оружие.

Ранее сообщалось об использовании Азербайджаном турецких систем вооружений, в том числе беспилотников Bayraktar TB2.

25 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не планирует отказываться от российских систем ПВО С-400 под угрозой санкций от США.

24 октября официальный представитель Минобороны Турции Надиде Шебнем Актоп заявила, что приобретенные у России С-400 будут поставлены на боевое дежурство вне зависимости от возможности интеграции с системой ПВО НАТО.