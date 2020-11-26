Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:54Заразились
на 26.11В России 2 187 990+25 487В мире 60 392 439+632 945

Законодателей РФ призвали устранить правовую коллизию в страховании военных

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Российские страховые компании попросили законодателей исключить из закона о страховании жизни и здоровья военнослужащих норму о том, что причинно-следственная связь между смертью военного и его алкогольным опьянением должна устанавливаться в судебном порядке.

По закону страховщики освобождаются от выплат при наличии причинно-следственной связи между гибелью военнослужащего и состоянием опьянения.

По словам президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игоря Юргенса, в настоящий момент страховщики обязаны принимать решение по выплатам в течение 15 дней, однако судебное решение не может быть вынесено в такой короткий срок.

На эту правовую коллизию обращала внимание Счетная палата еще в 2014 году, сказал Юргенс в четверг на заседании экспертного совета по страхованию комитета Госдумы по финансовому рынку. Очередная проверка вновь выявила нарушения закона со стороны страховщиков.

Как сообщила статс-секретарь компании "СОГАЗ", член комитета ВСС по связям с госорганами Елена Александрова, до 2018 года страховщики нарушали срок и обращались в суды, однако судьи выразили позицию, что они не имеют права на обращения с такими исками. Страховые компании начали отказывать в выплатах без обращений в суд, указывая при этом на право застрахованного самому обратиться в суд. Однако, по мнению прокуратуры, это является нарушением закона.

"Решением могли бы стать изменения в постановление правительства №855, которое устанавливает перечень документов, необходимых для урегулирования данных страховых случаев. Мы предлагаем внести в перечень документов заключение судебно-медицинской экспертизы", - сказала она. Александрова добавила, что состав пакета документов на выплату разумно определять с учетом мнения ведомств, которые участвуют в этом виде страхования, в том числе Минобороны или МВД.

При условии соблюдения объективности в подходах по отнесению событий к страховым ЦБ готов поддержать законопроект, заявил руководитель департамента страхового рынка Банка России Филипп Габуния.

Всероссийский союз страховщиков Игорь Юргенс Елена Александрова СОГАЗ

Новости

Исследование показало, что в большинстве городов РФ не строят жилье

Исследование показало, что в большинстве городов РФ не строят жилье
Пандемия коронавируса

Эксперт спрогнозировала, что COVID-19 будет активен еще около 1,5 года

Эксперт спрогнозировала, что COVID-19 будет активен еще около 1,5 года

Депутаты Думы отклонили законопроект о выходном дне 31 декабря

Избирательную комиссию Петербурга возглавила Наталья Чечина

Военные РФ провели очередной испытательный пуск новой ракеты "Циркон"

РКК "Энергия" ждет резкого роста числа поломок на МКС после 2025 года

РКК "Энергия" ждет резкого роста числа поломок на МКС после 2025 года

Лавров сообщил о сомнениях, нужно ли РФ иметь дело со структурами ЕС

Госдума приняла закон об удаленке

Госдума приняла закон об удаленке
Пандемия коронавируса

В РФ отменят требование о наличии теста на COVID-19 при госпитализации

В Кремле усомнились в связи роста продаж хлеба со спадом доходов россиян

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');