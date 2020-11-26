Законодателей РФ призвали устранить правовую коллизию в страховании военных

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Российские страховые компании попросили законодателей исключить из закона о страховании жизни и здоровья военнослужащих норму о том, что причинно-следственная связь между смертью военного и его алкогольным опьянением должна устанавливаться в судебном порядке.

По закону страховщики освобождаются от выплат при наличии причинно-следственной связи между гибелью военнослужащего и состоянием опьянения.

По словам президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игоря Юргенса, в настоящий момент страховщики обязаны принимать решение по выплатам в течение 15 дней, однако судебное решение не может быть вынесено в такой короткий срок.

На эту правовую коллизию обращала внимание Счетная палата еще в 2014 году, сказал Юргенс в четверг на заседании экспертного совета по страхованию комитета Госдумы по финансовому рынку. Очередная проверка вновь выявила нарушения закона со стороны страховщиков.

Как сообщила статс-секретарь компании "СОГАЗ", член комитета ВСС по связям с госорганами Елена Александрова, до 2018 года страховщики нарушали срок и обращались в суды, однако судьи выразили позицию, что они не имеют права на обращения с такими исками. Страховые компании начали отказывать в выплатах без обращений в суд, указывая при этом на право застрахованного самому обратиться в суд. Однако, по мнению прокуратуры, это является нарушением закона.

"Решением могли бы стать изменения в постановление правительства №855, которое устанавливает перечень документов, необходимых для урегулирования данных страховых случаев. Мы предлагаем внести в перечень документов заключение судебно-медицинской экспертизы", - сказала она. Александрова добавила, что состав пакета документов на выплату разумно определять с учетом мнения ведомств, которые участвуют в этом виде страхования, в том числе Минобороны или МВД.

При условии соблюдения объективности в подходах по отнесению событий к страховым ЦБ готов поддержать законопроект, заявил руководитель департамента страхового рынка Банка России Филипп Габуния.