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Трамвай наехал на лежащего мужчину в Барнауле

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции проводят проверку по факту наезда трамвая на пешехода в Барнауле, сообщает пресс-центр Главного управления МВД РФ по Алтайскому краю.

По предварительным данным, в четверг вечером на улице Антона Петрова в районе пересечения с улицей Ленинградской трамвай маршрута №7 под управлением водителя-мужчины, 1976 года рождения, наехал на мужчину 1978 года рождения, лежащего на трамвайных путях между рельсами.

Пострадавший госпитализирован. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД. Установлено, что один трамвай буксировал другой на жесткой сцепке.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка и выясняется, почему мужчина лежал на трамвайных путях.

Барнаул Алтайский край

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