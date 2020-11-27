Задержанного из-за угроз ребенку заподозрили в убийстве собственной матери

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Уголовное дело об убийстве возбудили в Алтайском крае после задержания местного жителя, угрожавшего ножом школьнику, и обнаружения под снегом тела матери задержанного, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Педагоги школы в селе Георгиевка обратились в полицию, сообщив, что возле учебного заведения агрессивно настроенный мужчина угрожает ножом одному из учеников. Когда участковый прибыл на место происшествия, мужчина уже сбежал, однако позже полицейский обнаружил его возле сельского магазина с ножом в руках и доставил в участок.

По данным МВД, выяснилось, что мужчина недавно приехал из ближнего зарубежья и поселился у 86-летней матери. Подросток, которому он угрожал, ранее помогал ей по хозяйству.

При этом задержанный неожиданно грубо отозвался о своей матери и сообщил, что ее уже нет в живых. Участковый выехал к дому пенсионерки и обнаружил ее тело в огороде под снегом. Было возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ,