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Нововоронежская АЭС устранила дефект на энергоблоке

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Нововоронежская АЭС выявила и устранила дефект на энергоблоке №7, который 26 ноября был отключен автоматикой, сообщил пресс-центр атомной станции.

Из-за этого дефекта была нарушена работа одного из элементов электротехнического оборудования, поэтому автоматика энергоблок и отключила по факту срабатывания датчика превышения давления во втором контуре. Сейчас дефект устранен, а энергоблок готовят к включению в сеть.

Сейчас на Нововоронежской АЭС работают энергоблоки №4, №5, и №6. Они несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком.

Нововоронежская АЭС состояла из пяти энергоблоков. В 1984 году из эксплуатации после 20-летней работы был выведен первый блок, в 1990 году - второй. Третий энергоблок остановлен в 2016 году для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. В сентябре 2015 года Ростехнадзор выдал лицензию на продление срока эксплуатации пятого энергоблока на 25 лет. Четвертый блок запущен после модернизации и продления срока эксплуатации на 15 лет в декабре 2018 года, шестой - сдан в промышленную эксплуатацию в феврале 2017 года, седьмой - в октябре 2019 года.

Нововоронежская АЭС

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