В Москве раскритиковали заявление главы Минобороны ФРГ по России

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В Минобороны РФ подвергли критике заявление главы военного ведомства Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости вести с Россией переговоры о разоружении с позиции силы.

"Вынуждены напомнить госпоже Крамп-Карренбауэр, что именно предложенная ею на днях в Бундестаге хорошая позиция германской внешней политики вести диалог с позиции силы в двадцатом веке уже приводила к трагическим последствиям для всего мира, самой Германии и немецкого народа", - заявил в пятницу официальный представитель российского министерства Игорь Конашенков.

По его словам, в Минобороны РФ обратили внимание на недавнее заявление Крамп-Карренбауэр в Бундестаге. "Мы не стали торопиться с ответом, рассчитывая, что здравомыслящие политики в Германии сами поправят министра, помня, к чему в прошлом приводило следование таким призывам. К сожалению, этого не произошло", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

"Вынуждены констатировать, что уже не в первый раз заявления отдельных политиков Федеративной Республики Германия в отношении выстраивания диалога с Россией напоминают попытки школьника младших классов компенсировать незнание предмета громкостью произносимого абсурда. Госпожа Аннегрет Крамп-Карренбауэр не так давно заняла кресло главы оборонного ведомства Германии. Но, как и предшественница, демонстрирует неспособность предложить что-либо значимое для реального укрепления безопасности в Европе", - сказал Конашенков.