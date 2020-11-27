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Прокуроры проверят анонимную жалобу на руководство дома престарелых в Северодвинске

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Прокуратура Архангельской области пообещала проверить анонимную жалобу о нарушениях в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Северодвинске.

В частности, прокуроры проверят, как работодатель исполняет трудовое и бюджетное законодательство, соблюдает права престарелых и инвалидов, в том числе при заключении с проживающими в учреждении договоров о стационарном обслуживании".

Жалоба на действия руководства интерната появилась в одном сообществе во "Вконтакте". Автор жалобы просил о помощи и говорил, что санитарки увольняются, банщица уволилась, после отказа нанять ей помощника для мытья лежачих больных, и теперь больных мыть некому. Он также отметил хамство персонала, плохое питание, отсутствие водителя при том, что интернату выделяются деньги на бензин. Руководство интерната он заподозрил в растратах.

"Памперсы, медикаменты многие покупают за свой счет. У некоторых совсем маленькие пенсии, все равно покупай. А на что? Больные люди иногда вынуждены посещать медучреждения без сопровождения, хотя это не положено. Другой раз таблетки не допросишься", - говорится в обращении.

Северодвинск Архангельская область прокуратура

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