"Сургутнефтегаз" проиграл суд сотруднику Росстандарта

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Курганской области отказался по жалобе "Сургутнефтегаза" признать незконными действия сотрудника Росстандарта, который требовал от компании изменить форму паспорта качества нефти. Об этом говорится в материалах суда.

Компания указала, что сотрудник Росстандарта провел внеплановую проверку документов в отношении ППС "Красноленинский", ППС "Сургутнефтегаз", района ЛПДС "Демьянское", после чего выдал предписание устранить несоответствия паспортов качества нефти требованиям ГОСТа. В "Сургутнефтегзе" считают, что проверяющий злоупотребил полномочиями, ущемляя права компании в сфере договорных правоотношений.

Суд же решил, что для проверки были законные основания, при этом должностное лицо "указало на необходимость устранения в установленный срок определенных нарушений, а не понуждало общество к изменению формы паспорта качества нефти", как указывал заявитель.

В июле 2020 года "Сургутнефтегаз" не смог оспорить в Арбитражном суде Свердловской области предписание Росстандарта - о нарушениях, выявленных в ходе анализа паспортов качества нефти ППС "Красноленинский", ППС "Сургутнефтегаз", района ЛПДС "Демьянское".

Весной 2019 года в магистральном нефтепроводе "Дружба" была обнаружена нефть с превышением уровня содержания органических хлоридов. Источником загрязнения был назван пункт приема в Самарской области. Транзит нефти в Европу по "Дружбе" был приостановлен. После этого форс-мажора Ростехнадзору и Росстандарту поручили проверить все коммерческие пункты учета нефти.