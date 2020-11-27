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Второе уголовное дело возбуждено в Энгельсе после убийства ребенка

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Второе уголовное дело возбуждено после резонансного убийства ребенка в городе Энгельс Саратовской области.

Как сообщает СУ СКР по регион, дело возбуждено по статье "халатность". А именно по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

По версии следствия, с мая по 20 ноября 2020 года 36-летняя женщина с шестилетним сыном и сожителем проживала в Энгельсе без регистрации. Она не воспитывала малыша должным образом, мальчик находился "в социально опасном положении".

При этом должностные лица органов системы профилактики не оказывали поддержку семье, не пытались защитить ребенка или изъять его из семьи. В итоге 20 ноября мальчика оставили с посторонним пьяным мужчиной, который его убил.

В настоящее время мужчина арестован, ему предъявлено обвинение по статье "убийство малолетнего".

Саратовская область Энгельс

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