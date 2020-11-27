Участники вебинаров Федресурса "Банкротство 2020: на распутье" констатировали новые вызовы для отрасли

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Участники организованной "Федресурсом" осенней серии вебинаров по банкротству, объединенных общей темой "Банкротство 2020: на распутье", констатировали новые вызовы, с которыми в этом году столкнулась отрасль.

"Влияние пандемии COVID-19 на экономику вынудило государство принимать экстренные меры по спасению пострадавших отраслей и поддержке граждан, и кроме того, сильно усложнило работу судов, арбитражных управляющих и юристов-практиков. Это обострило как ранее известные недостатки законодательства и сложившихся практик, так и выявило новые вызовы для отрасли", - заявил руководитель правового бюро "Олевинский, Буюкян и партнеры" Эдуард Олевинский, комментируя итоги вебинара "Федресурса".

По его словам, "доходы многих граждан в условиях пандемии резко снизились, и это поставило на повестку дня вопрос о необходимости "дешевых" процедур банкротства для списания небольших долгов в условиях, когда гражданин не способен оплатить проведение полноценной процедуры банкротства".

"Сейчас мы имеем две процедуры - фактически бесплатную для должников, но с потенциально достаточно высокими рисками для кредиторов, и довольно дорогую, но с реальными инструментами контроля и влияния для кредиторов. Возникает серьезный вопрос о том, как их сближать: расширять ли применимость бесплатной; или же упрощать, и тем самым удешевлять, ординарную процедуру", - пояснил Олевинский.

В свою очередь, директор Российского союза саморегулируемых организаций арбитражных управляющих Кирилл Ноготков отметил, что "многие значимые действия в процедурах банкротства могут быть совершены только при личном участии арбитражного управляющего, должника, кредиторов, с необходимостью их присутствия на собраниях, в судах. Пандемия фактически привела к тому, что эти процедуры были приостановлены, режим нерабочих дней и ограничения в работе судов из-за необходимости соблюдать санитарные нормы, с одной стороны, стимулировали развитие электронного правосудия, с другой, поставили трудноразрешимые задачи для практиков, в частности, для арбитражных управляющих по проведению собраний кредиторов".

"Мы это уже достаточно четко видим на статистике - снижается количество действий в определенные периоды, увеличиваются сроки", - подчеркнул Ноготков.

Как отметил руководитель проекта "Федресурс" Алексей Юхнин, помимо банкротства граждан, наибольший интерес у участников вебинаров "Федресурса" вызвала тема субсидиарной ответственности. При этом наиболее жаркие дискуссии развернулись вокруг статуса, прав и обязанностей арбитражных управляющих. Участники мероприятий также обсудили законодательные инициативы, меняющие регулирование банкротств, поиск и возврат в конкурсную массу выведенных до начала процедуры банкротства активов и стимулирующего вознаграждения управляющих, тактику реагирования на жалобы и попытки взыскать с управляющих убытки, текущую ситуацию на рынке страхования ответственности.

На вебинарах подробно рассматривалась тема нарушений в ходе торгов и тенденции субординации требований аффилированных кредиторов, были разобраны практические кейсы оспаривания сделок, проблемы судебной и внесудебной процедур банкротства граждан.

"Нам удалось сформировать удачную повестку для всего цикла мероприятий с участием не только ученых и практиков, но и представителей органов власти, напрямую формирующих государственную политику в этой сфере, включая Государственную думу РФ, Минэкономразвития и ФНС. И это подтверждается высокой статистикой онлайн-участия на протяжении всего периода проведения вебинаров. Надеемся, что в следующем году эпидемиологическая ситуация позволит нам вернуться к традиционному формату очной ежегодной конференции "Федресурса" в Москве", - сказал А.Юхнин, сообщив, что участниками онлайн мероприятий "Федресурса" стали более 3,2 тыс. отраслевых специалистов, включая арбитражных управляющих, представителей органов власти, юристов-практиков и экспертов.

По мнению арбитражного управляющего, директора Воронежского филиала СРО "Авангард" Игоря Вышегородцева, "Федресурс" оперативно отреагировал на сложившуюся на рынке ситуацию, предложив к обсуждению на вебинарах наиболее злободневные проблемы банкротства".

"Наряду с большим объемом теории на вебинарах "Федресурса" было приведено достаточно много примеров из практики, в том числе лично наработанной спикерами, в чем и заключается особая ценность этих мероприятий", - прокомментировал итоги вебинаров арбитражный управляющий Иван Гусев.

Учредитель и член наблюдательного совета Национальной ассоциации "Банкротный клуб" Рустем Мифтахутдинов отметил мастерство модераторов вебинаров "Федресурса" и непринужденную обстановку. "Ведущие спикеры и острые темы сделали многодневные онлайн-дискуссии "Федресурса" главным банкротным юридическим мероприятием осени", - подчеркнул он.

Первая ежегодная конференция "Федресурса" была организована в Москве осенью 2019 года с целью активного развития открытого диалога с практиками и экспертами. Формат второй конференции, запланированной на 2020 год, в связи с пандемией был заменен на цикл онлайн-вебинаров, которые прошли в период с 8 октября по 19 ноября 2020 года.

Партнерами деловой программы вебинаров выступили Правовое бюро "Олевинский, Буюкян и партнеры", ООО "СБ Арбитр", Портал "Торги России" и СРО "ДЕЛО". Оператором "Федресурса" является АО "Интерфакс".

Записи вебинаров "Федресурса" "Банкротство 2020: на распутье" размещены на официальном YouTube-канале Группы "Интерфакс" и доступны по этой ссылке.