Плохие дороги стали причиной трети серьезных ДТП в октябре-ноябре в РФ

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Нарушения требований к содержанию автомобильных дорог стали причиной одной трети аварий с жертвами и пострадавшими в период с октября по ноябрь текущего года, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции России.

В октябре и ноябре было зафиксировано более 1,3 тыс. ДТП, в которых 173 человека погибли, более 1,9 тыс. пострадали. "Практически в каждом третьем таком происшествии выявлены нарушения обязательных требований к содержанию дорог", - сказали журналистам в пресс-службе ведомства.

По данным ГИБДД, сезонное изменение погодных условий, похолодание, осадки и сокращение светового дня увеличивают риски аварий.

В этой связи Госавтоинспекция примет надзорные меры в отношении должностных и юридических лиц, не следящих за состоянием автодорог. Вопросы обеспечения безопасной езды находятся на особом контроле комиссий по безопасности дорожного движения, отметили в пресс-службе.