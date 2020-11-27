Бывший замглавы администрации Евпатории арестован по делу о взятке

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Городской суд Евпатории постановил отправить в СИЗО на 1 месяц 30 суток бывшего заместителя главы администрации курортного города Кирилла Вавренюка, подозреваемого в получении взятки.

В период нахождения полуострова Крым в составе Украины, он возглавлял прокуратуру Евпатории, говорится в сообщении пресс-службы суда в пятницу.

Бывший чиновник подозревается по пункту "в" части 5 статьи 290 Уголовного кодекса РФ.

Как сообщалось, Вавренюк последние несколько лет курировал в администрации Евпатории работу департаментов имущественных и земельных отношений, а также потребительского рынка. Он уволился 24 ноября 2020 года.

По данным главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю, чиновник весной 2018 года "получил через посредника взятку в крупном размере в виде объекта капитального строительства". Она передавалась за утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане и за передачу его в аренду без торгов.

Евпатория – курортный город на западе Крыма с населением более 100 тысяч человек, известный своими здравницами для детей.