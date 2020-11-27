Экс-полицейский получил условный срок за взятки и избиение прохожего

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В Петербурге Октябрьский суд приговорил к 5,5 годам условно бывшего полицейского Артема Горячева по делу о превышении полномочий, взяточничестве и служебном подлоге, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Он признал вину и заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве.

Дело его предполагаемых сообщников - еще двух сотрудников полиции - возвращено в прокуратуру для устранения недостатков.

Суд установил, что в июне 2019 года Горячий и два его подельника как сотрудники патрульно-постовой службы УМВД Адмиралтейского района в вестибюле станции метро "Садовая" остановили пассажира, препроводили в стационарный пикет полиции, где без оформления и в отсутствии понятых произвели личный досмотр и досмотр сумки. Из сумки Горячев достал пакет с марихуаной, надел на пассажира наручники и потребовал 150 000 рублей за неоформление протокола. Задержанный согласился.

Подельница Горячева нашла таксиста, который согласился возить потерпевшего по адресам родственников и знакомых для сбора всей суммы. Он собрал 136 500 рублей. Сотрудница полиции передала подельникам по 40 000 рублей, остальное оставила себе.

Спустя несколько недель три фигуранта дел дежурили на углу Московского проспекта и Сенной площади и остановили там прохожего для проверки документов и личного досмотра. Прохожий в свою очередь предложил в соответствии с законом обеспечить участие понятых. В ответ двое полицейских его избили, а затем доставили в отдел полиции по поддельному протоколу о мелком хулиганстве. Из полиции потерпевшего госпитализировали.

Кроме того, Горячев требовал взятку в 100 000 рублей от мужчины, у которого в ходе личного досмотра нашел наркотики. Преступление до конца доведено не было, так как таксиста, через которого потерпевший должен был передать деньги, задержали. Вскоре после этого были задержаны трое полицейских.