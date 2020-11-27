Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:02Заразились
на 27.11В России 2 215 533+27 543В мире 60 973 650+581 211

Экс-полицейский получил условный срок за взятки и избиение прохожего

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В Петербурге Октябрьский суд приговорил к 5,5 годам условно бывшего полицейского Артема Горячева по делу о превышении полномочий, взяточничестве и служебном подлоге, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Он признал вину и заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве.

Дело его предполагаемых сообщников - еще двух сотрудников полиции - возвращено в прокуратуру для устранения недостатков.

Суд установил, что в июне 2019 года Горячий и два его подельника как сотрудники патрульно-постовой службы УМВД Адмиралтейского района в вестибюле станции метро "Садовая" остановили пассажира, препроводили в стационарный пикет полиции, где без оформления и в отсутствии понятых произвели личный досмотр и досмотр сумки. Из сумки Горячев достал пакет с марихуаной, надел на пассажира наручники и потребовал 150 000 рублей за неоформление протокола. Задержанный согласился.

Подельница Горячева нашла таксиста, который согласился возить потерпевшего по адресам родственников и знакомых для сбора всей суммы. Он собрал 136 500 рублей. Сотрудница полиции передала подельникам по 40 000 рублей, остальное оставила себе.

Спустя несколько недель три фигуранта дел дежурили на углу Московского проспекта и Сенной площади и остановили там прохожего для проверки документов и личного досмотра. Прохожий в свою очередь предложил в соответствии с законом обеспечить участие понятых. В ответ двое полицейских его избили, а затем доставили в отдел полиции по поддельному протоколу о мелком хулиганстве. Из полиции потерпевшего госпитализировали.

Кроме того, Горячев требовал взятку в 100 000 рублей от мужчины, у которого в ходе личного досмотра нашел наркотики. Преступление до конца доведено не было, так как таксиста, через которого потерпевший должен был передать деньги, задержали. Вскоре после этого были задержаны трое полицейских.

МВД Петербург Октябрьский суд

Новости

Пресненский суд отказался арестовывать четырех адептов "Свидетелей Иеговы"

Депутаты предложили запретить в РФ показывать нацистских преступников

Депутаты предложили запретить в РФ показывать нацистских преступников

"Открытие" передаст "Трасту" 9% акций ВТБ на рыночных условиях

Пандемия коронавируса

Первые партии "Спутника V" для массовой вакцинации поступят в регионы в декабре

Первые партии "Спутника V" для массовой вакцинации поступят в регионы в декабре

Уволен получивший выговор от Рогозина глава ЦЭНКИ

ЦБ даст "Трасту" до 79,8 млрд рублей на покупку непрофильных активов "Открытия"

В Москве арестовали бывшего замдиректора ФСИН Максименко

В Москве арестовали бывшего замдиректора ФСИН Максименко
Навальный попал в больницу

Навальный предложил ЕС ввести санкции против российских олигархов

Пандемия коронавируса

В РФ появится единый номер 122 для звонков по поводу COVID-19

В деле о гибели участника родительского чата появились новые фигуранты

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');