Один человек погиб в ДТП с грузовиком и автобусом под Саратовом

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Дорожная авария в Марксовском районе Саратовской области унесла жизнь одного человека, еще трое получили травмы, сообщает пресс-служба УГИБДД региона в пятницу.

ДТП произошло около 17:30 на 306-м км автотрассы Самара-Пугачев-Волгоград. Грузовик врезался в пассажирский автобус "Мерседес", следовавший по маршруту №646 Хвалынск-Балаково-Саратов.

По предварительной информации, в автобусе находилось семь человек. На месте погибла девушка - пассажирка автобуса, еще трое пассажиров - одна женщина и двое мужчин - были госпитализированы в ближайшие клиники.

Обстоятельства и причины аварии выясняются.