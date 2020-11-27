Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:02Заразились
на 27.11В России 2 215 533+27 543В мире 60 973 650+581 211

Семь человек погибли в двух крупных ДТП в Краснодарском крае

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Два крупных ДТП произошли в пятницу вечером в разных районах Краснодарского края с разницей в несколько минут, погибли семь человек.

Первая авария случилась на нерегулируемом железнодорожном переезде в городе Усть-Лабинске. Автомобиль "Лада-Приора" столкнулся с грузовым поездом. На месте погибли три человека, еще один умер по пути в больницу, сообщили "Интерфаксу" управлении на транспорте МВД России по ЮФО.

В свою очередь, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что ДТП произошло около 22:00 по московскому времени. Из-за этого временно остановилось движение поездом. Пассажирские поезда не задержались.

Примерно в это же время автомобильная авария с тремя погибшими случилась в Туапсинском районе края, сообщили "Интерфаксу" в ГУ МВД России по краю.

Два автомобиля столкнулись на 51 километре дороги "Джубга-Сочи" около 22:00 по московскому времени. По предварительным данным, водитель Honda не справился с управлением и столкнулся с грузовиком IVECO на встречной полосе. В аварии погибли водитель и два пассажира легковой машины.

Краснодарский край

Новости

Что произошло за день: пятница, 27 ноября

Пресненский суд отказался арестовывать четырех адептов "Свидетелей Иеговы"

Депутаты предложили запретить в РФ показывать нацистских преступников

Депутаты предложили запретить в РФ показывать нацистских преступников

"Открытие" передаст "Трасту" 9% акций ВТБ на рыночных условиях

Пандемия коронавируса

Первые партии "Спутника V" для массовой вакцинации поступят в регионы в декабре

Первые партии "Спутника V" для массовой вакцинации поступят в регионы в декабре

Уволен получивший выговор от Рогозина глава ЦЭНКИ

ЦБ даст "Трасту" до 79,8 млрд рублей на покупку непрофильных активов "Открытия"

В Москве арестовали бывшего замдиректора ФСИН Максименко

В Москве арестовали бывшего замдиректора ФСИН Максименко
Навальный попал в больницу

Навальный предложил ЕС ввести санкции против российских олигархов

Пандемия коронавируса

В РФ появится единый номер 122 для звонков по поводу COVID-19

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');