Семь человек погибли в двух крупных ДТП в Краснодарском крае

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Два крупных ДТП произошли в пятницу вечером в разных районах Краснодарского края с разницей в несколько минут, погибли семь человек.

Первая авария случилась на нерегулируемом железнодорожном переезде в городе Усть-Лабинске. Автомобиль "Лада-Приора" столкнулся с грузовым поездом. На месте погибли три человека, еще один умер по пути в больницу, сообщили "Интерфаксу" управлении на транспорте МВД России по ЮФО.

В свою очередь, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что ДТП произошло около 22:00 по московскому времени. Из-за этого временно остановилось движение поездом. Пассажирские поезда не задержались.

Примерно в это же время автомобильная авария с тремя погибшими случилась в Туапсинском районе края, сообщили "Интерфаксу" в ГУ МВД России по краю.

Два автомобиля столкнулись на 51 километре дороги "Джубга-Сочи" около 22:00 по московскому времени. По предварительным данным, водитель Honda не справился с управлением и столкнулся с грузовиком IVECO на встречной полосе. В аварии погибли водитель и два пассажира легковой машины.