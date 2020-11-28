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Правительство расширило территорию морского порта Владивосток

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому в границы морского порта Владивосток войдут дополнительные земельные участки и часть акватории.

"На новой территории планируется строительство морского терминала для перевалки угля. Его мощность составит 20 млн т в год. В будущем терминал поможет увеличить долю экспорта российского угля на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, а также упростит доступ к портовой инфраструктуре для российских угледобывающих предприятий", - говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

В нем также отмечается, что "расширение территории порта предусмотрено программой развития угольной промышленности, которую Правительство утвердило в 2020 году". Реализация программы позволит к 2035 году нарастить угледобычу до 485 млн т по консервативному сценарию и до 668 млн т - по оптимистичному сценарию. Прогноз по экспорту составляет от 259 млн до 392 млн т соответственно, говорится в сообщении.

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