Более 450 квартир на острове Русский подключили к электричеству

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Электроснабжение 470 квартир поселка Подножье на острове Русский восстановлено с помощью дизель-генераторов, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства Приморского края.

"К ночи 29 ноября свет вернули в 470 квартир поселка, которые были обесточены в результате ледяного дождя", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Подножье изначально являлось одной из самых сложных территорий Русского, где необходимо было устранять последствия циклона. Ранее здесь уже устанавливали дизель-генератор, но он проработал менее двух дней, вышел из строя.

"Мы произвели перегруппировку, взяли те дизель-генераторы, которые освободились после подачи постоянного тока на другой территории. Перебросили целую группу таких устройств. Это позволило организовать локальное подключение. Речь - об отдельных домах, больнице", - приводятся в сообщении слова губернатора края Олега Кожемяко.

Глава региона отметил, что сейчас также рассматривается вопрос о подключении к электроэнергии местной школы, других домов.

"К 12 часам ночи мы подключили целую группу домов: два дома - на 75 квартир, один - на 60 и еще один - на 180. Плюс еще 80 квартир. Дизель-генераторы будут работать ориентировочно до трех часов ночи, потом - перерыв до восьми утра", - добавил Кожемяко.

Работы по восстановлению постоянной ЛЭП продолжаются.

Циклон обрушился на Приморский край в ночь на 19 ноября. Он принес ледяной дождь, сильный ветер, снегопад, что вызвало энерго- и теплоаварии, перебои связи, нарушения в движении транспорта. В крае действует режим ЧС регионального уровня, ведутся восстановительные работы. После шторма обледенел мост на остров Русский, его закрыли 21 ноября. Уехать с Русского можно только паромом. На острове живут несколько тысяч человек. Предположительно мост откроют 30 ноября.

По данным на утро 28 ноября без света в Приморском крае оставались около 4 тыс. человек.