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В Петербурге бронетранспортер насмерть сбил мужчину

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В Петербурге возбуждено уголовное дело после смертельного наезда бронетранспортера (БТР) на мужчину, сообщает в воскресенье пресс-служба управления Следственного комитета России по городу.

Дело расследуется по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (ч.2 ст. 238 УК РФ).

По данным следствия, накануне в Красносельском районе Петербурга неустановленные работники индивидуального предпринимателя организовали частное мероприятие в военном стиле - этапы военно-полевого выхода, во время которого БТР наехал на 38-летнего гостя. Мужчина скончался на месте происшествия.

Петербург БТР СКР

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