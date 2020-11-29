Пьяные соседи помешали рязанской скорой помощи забрать больную

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Рязанские следователи проверят обстоятельства конфликта жителей Сасово с сотрудниками скорой помощи, в результате которого умерла пациентка, сообщила в воскресенье пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России (СКР) по региону.

По предварительным данным, вечером 27 ноября в городе Сасово Рязанской области к 44-летней местной жительнице, почувствовавшей внезапное ухудшение состояния здоровья, была вызвана бригада "скорой". По результатам осмотра медики приняли решение о госпитализации женщины в медицинское учреждение.

Как рассказали в пресс-службе, однако находившиеся с ней знакомые стали препятствовать действиям врачей и спровоцировали конфликт. При транспортировке женщина скончалась в автомобиле скорой помощи.

Информация о происшествии была опубликована местными СМИ в минувшую субботу. По данному факту органами внутренних дел была организована доследственная проверка.

С учетом общественного резонанса, а также в целях необходимости тщательного выяснения всех обстоятельств данного происшествия, следственными органами перед прокуратурой инициирован вопрос об изъятии материала из полиции и передачи его в СКР.

В настоящее время следователями выполняется комплекс проверочных мероприятий, необходимых для установления всех обстоятельств и причин произошедшего. В том числе назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти больной, опрашиваются очевидцы, изъята необходимая медицинская документация.

По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение. Ход проверки взят под контроль руководителем следственного управления.

По информации местных СМИ, бригаду скорой помощи вызвали к женщине, которая плохо себя почувствовала и начала задыхаться. Прибыв на место, медработники установили, что больная нуждается в госпитализации. До машины женщину помогли доставить друзья. По словам фельдшера, у соседки пациентки, которая сопровождала их, были явные признаки алкогольного опьянения. Женщина активно мешала медикам, в том числе светила в глаза фонариком и пыталась все заснять на мобильный телефон, вследствие чего произошел конфликт. Фельдшер написала заявление в полицию о воспрепятствовании сотрудникам "скорой" в оказании помощи больной.