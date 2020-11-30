Кадыров сообщил о гибели в горах фотожурналиста

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о гибели фотографа Саида-Хусейна Царнаева и выразил соболезнования близким погибшего.

"Во время съемок в одном из горных районов республики он сорвался в пропасть. Трагедия произошла в труднодоступной местности. Несмотря на сложности, спасатели смогли вытащить его тело", - написал Кадыров во "ВКонтакте".

Он отметил, что Царнаев работал в том числе в горячих точках.

В последнее время Царнаев был внештатным фотокорреспондентом медиагруппы "Россия сегодня".