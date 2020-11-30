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В Новосибирске вынесли приговор росгвардейцу, ударившему прохожего

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Новосибирска приговорил к 3 годам лишения свободы условно сотрудника Росгвардии, ударившего прохожего, сообщает СУ СКР по региону.

Он признан виновным по п."а" ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Суд установил, что вечером 30 августа сотрудник войск национальной гвардии, находясь при исполнении служебных обязанностей в Октябрьском районе Новосибирска, увидел проходящего по дороге мужчину и остановил его. При этом он не представился и не объяснил причины своих действий.

Мужчина в свою очередь продолжил движение, при этом никаких правонарушений он в тот момент не совершал, отмечается в сообщении. После этого росгвардеец ударил прохожего по лицу, схватил за шею и повалил на землю.

В пресс-службе Сибирского округа войск национальной гвардии РФ ранее "Интерфаксу" сообщали, что в случае установления вины сотрудника вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Новосибирской области он будет уволен со службы по дискредитирующим обстоятельствам.

Новосибирск Росгвардия СКР

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