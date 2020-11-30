"Газпром" снова повысил оценку собственных инвестиций

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - "Газпром" второй квартал подряд повышает оценку инвестиций группы на 2020 год несмотря на заявления о секвестровании. Оценка повышена до 1,761 трлн рублей с прежних 1,679 трлн рублей, говорится в отчете компании по международным стандартам.

"Общий объем освоения инвестиций согласно инвестиционной программе группы на 2020 год (по газовым, нефтяным, электрогенерирующим, теплогенерирующим и прочим активам) и имеющимся аналогичным намерениям группы составляет 1 трлн 760 млрд 607 млн рублей", - говорится в документе.

В апреле группа оценила инвестиции на 2020 год в 1,61 трлн рублей, затем повышсила оценку до 1,646 трлн рублей, а в августе повысила до 1,679 трлн рублей.

В апреле "Газпром" сообщал, что до традиционного пересмотра по итогам первого полугодия намерен лишь сократить лимиты расходов по капитальным и операционным статьям. В сентябре-октябре руководство компании одобрило сокращение инвестиционной программы 2020 года по головной компании с 1105 млрд рублей до 922 млрд рублей. Аналогичные сокращения возможны и в специализированных дочерних компаниях группы.

Оценка инвестиций 2019 года в течение отчетного периода менялась в интервале от 2,094 трлн рублей до 2,149 трлн рублей.