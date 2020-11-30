Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:04Заразились
на 30.11В России 2 295 654+26 338В мире 62 730 726+486 545

СК возбудил уголовное дело после гибели замглавы Новоуральска на охоте

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело после того, как заместитель главы Новоуральска (Свердловская область) Михаил Черницкий получил смертельное ранение во время охоты. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Инцидент произошел в ночь на 28 ноября. По версии следствия, чиновника ранил в лесу Алапаевского района в бедро из карабина "Вепрь-308 Супер" 41-летний житель Екатеринбурга, который находился там в составе группы охотников.

Охотники вызвали пострадавшему скорую. Однако из-за обильной кровопотери он скончался до прибытия медиков.

Следствие полагает, что чиновник погиб в результате неосторожного обращения с оружием.

Дело квалифицировано по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Новоуральск Свердловская область Михаил Черницкий

Новости

"Роскосмос" ожидает новых санкций США против ряда своих предприятий

Дело журналиста Ивана Сафронова

Ивану Сафронову продлили арест до 7 марта

Ивану Сафронову продлили арест до 7 марта

Суд вынес приговор мужчине, бросившему детей в "Шереметьево"

Пандемия коронавируса

В России за сутки коронавирус выявили еще у 26 338 человек

В России за сутки коронавирус выявили еще у 26 338 человек

Рубль упал к доллару и евро на старте торгов на фоне дешевеющей нефти

Кадыров сообщил о гибели в горах фотожурналиста

Кадыров сообщил о гибели в горах фотожурналиста

Что случилось этой ночью: понедельник, 30 ноября

Открытие моста на остров Русский отложено на неопределенный срок

Открытие моста на остров Русский отложено на неопределенный срок

Пять человек пострадали из-за взрыва газа во Всеволожске

Что произошло за день: воскресенье, 29 ноября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');