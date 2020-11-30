СК возбудил уголовное дело после гибели замглавы Новоуральска на охоте

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело после того, как заместитель главы Новоуральска (Свердловская область) Михаил Черницкий получил смертельное ранение во время охоты. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Инцидент произошел в ночь на 28 ноября. По версии следствия, чиновника ранил в лесу Алапаевского района в бедро из карабина "Вепрь-308 Супер" 41-летний житель Екатеринбурга, который находился там в составе группы охотников.

Охотники вызвали пострадавшему скорую. Однако из-за обильной кровопотери он скончался до прибытия медиков.

Следствие полагает, что чиновник погиб в результате неосторожного обращения с оружием.

Дело квалифицировано по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).