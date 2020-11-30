Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:03Заразились
на 30.11В России 2 295 654+26 338В мире 62 730 726+486 545

Следователи нашли тайник с 50 млн рублей на кладбище в Краснодаре

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Следователи и сотрудники ФСБ обнаружили тайник с крупной суммой денег на Славянском кладбище в Краснодаре. Находка была сделана в рамках расследования уголовного дела в отношении заместителя генерального директора электросетевой компании Краснодарского края.

В тайнике было более 50 млн рублей, сообщает пресс-служба следственного управления СК по региону в понедельник. По версии следствия, эти деньги, "возможно, были добыты фигурантом преступным путем".

В октябре суд в Краснодаре арестовал заместителя генерального директора электросетевой компании ПАО "Россети Кубань" (прежнее наименование ПАО "Кубаньэнерго"), подозреваемого во взяточничестве.

Следователи и оперативники УФСБ 8 октября провели обыски в служебном кабинете и жилище подозреваемого. Изъято более 20 млн рублей, $100 тысяч, коллекция дорогих часов люксовых брендов. Также изъята интересующая следствие документация, электронные носители.

По данным следствия, в сентябре 2020 года фигуранту стало известно, что в отношении его подчиненного проводится доследственная проверка.

Менеджер пообещал своему подчиненному "решить проблему", если тот передаст в правоохранительные органы 10 млн рублей. Сотрудник сначала согласился с предложением руководителя, но попросил время для поиска и сбора денег. Позднее, осознав противоправность своих действий, написал заявление в СКР.

ПАО "Россети Кубань" объединяет 11 электросетевых предприятий: Краснодарские, Сочинские, Армавирские, Адыгейские, Тимашевские, Тихорецкие, Ленинградские, Славянские, Юго-Западные, Лабинские, Усть-Лабинские сети. Согласно списку аффилированных лиц на 30 сентября 2020 года, ПАО "Россети" владеет 93,44% акций.

Краснодар

Новости
Пандемия коронавируса

Умер создатель бренда "Б.Ю.Александров"

"Вектор" назвал циркулирующий в РФ вирус H5N8 неопасным для человека

Защита получила доказательство невиновности Сафронова

"Роскосмос" ожидает новых санкций США против ряда своих предприятий

Дело журналиста Ивана Сафронова

Ивану Сафронову продлили арест до 7 марта

Ивану Сафронову продлили арест до 7 марта

Суд вынес приговор мужчине, бросившему детей в "Шереметьево"

Пандемия коронавируса

В России за сутки коронавирус выявили еще у 26 338 человек

В России за сутки коронавирус выявили еще у 26 338 человек

Рубль упал к доллару и евро на старте торгов на фоне дешевеющей нефти

Кадыров сообщил о гибели в горах фотожурналиста

Кадыров сообщил о гибели в горах фотожурналиста

Что случилось этой ночью: понедельник, 30 ноября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');