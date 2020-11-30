Следователи нашли тайник с 50 млн рублей на кладбище в Краснодаре

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Следователи и сотрудники ФСБ обнаружили тайник с крупной суммой денег на Славянском кладбище в Краснодаре. Находка была сделана в рамках расследования уголовного дела в отношении заместителя генерального директора электросетевой компании Краснодарского края.

В тайнике было более 50 млн рублей, сообщает пресс-служба следственного управления СК по региону в понедельник. По версии следствия, эти деньги, "возможно, были добыты фигурантом преступным путем".

В октябре суд в Краснодаре арестовал заместителя генерального директора электросетевой компании ПАО "Россети Кубань" (прежнее наименование ПАО "Кубаньэнерго"), подозреваемого во взяточничестве.

Следователи и оперативники УФСБ 8 октября провели обыски в служебном кабинете и жилище подозреваемого. Изъято более 20 млн рублей, $100 тысяч, коллекция дорогих часов люксовых брендов. Также изъята интересующая следствие документация, электронные носители.

По данным следствия, в сентябре 2020 года фигуранту стало известно, что в отношении его подчиненного проводится доследственная проверка.

Менеджер пообещал своему подчиненному "решить проблему", если тот передаст в правоохранительные органы 10 млн рублей. Сотрудник сначала согласился с предложением руководителя, но попросил время для поиска и сбора денег. Позднее, осознав противоправность своих действий, написал заявление в СКР.

ПАО "Россети Кубань" объединяет 11 электросетевых предприятий: Краснодарские, Сочинские, Армавирские, Адыгейские, Тимашевские, Тихорецкие, Ленинградские, Славянские, Юго-Западные, Лабинские, Усть-Лабинские сети. Согласно списку аффилированных лиц на 30 сентября 2020 года, ПАО "Россети" владеет 93,44% акций.