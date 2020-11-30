Глава Пятигорска вылечился от коронавируса

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Заразившийся коронавирусом глава Пятигорска (Ставропольский край) Дмитрий Ворошилов выздоровел и приступил к работе.

"Понедельник. Вышел на работу. Провел планерку с заместителями главы администрации, начальниками управлений и отделов", - написал Ворошилов в инстаграме.

По его словам, обсуждались вопросы благоустройства общественных территорий, ремонта дорог, подготовки сметной и проектной документации, реконструкции аварийных детсадов, строительства новой школы.

В середине ноября Ворошилов сообщил о том, что заразился COVID-19. Лечение он проходил в пятигорской больнице.