Суд вынес приговор жителю Омской области, убившему пасынка ударом в живот

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Оконешниковский районный суд Омской области отправил на 12 лет и 6 месяцев в колонию строгого режима местного жителя Сергея Лавренова. Его обвинили в причинении смертельных повреждений трехлетнему пасынку, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По версии следствия, 28 июля Лавренов, будучи пьяным, несколько раз ударил кулаком и ногой в живот мальчику. Затем он ударил ребенка ногой в область ягодиц и ладонью по щеке. Мальчик умер на следующее утро. Впоследствии у него диагностировали закрытую травму живота с разрывом внутренних органов.

Кроме того, в этот же день обвиняемый избил свою сожительницу, сломав ей челюсть.

Лавренову предъявили обвинение по части 4 статьи 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Вину в совершении преступления в судебном заседании мужчина признал лишь частично и отказался от дачи показаний, отметив, что не желал наступления тяжких последствий. Вместе с тем ранее в ходе расследования он дал подробные признательные показания.