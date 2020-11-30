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Глава департамента добычи нефти и газа Минэнерго уйдет в отставку

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго Александр Гладков 1 декабря покидает министерство, сообщили "Интерфаксу" два источника, знакомых с ситуацией.

В Минэнерго отказались от комментариев. Один из источников сообщил, что кандидатура на замену Гладкова пока не утверждена.

Гладков был назначен на эту должность в 2013 году, в 2012-2013 годах возглавлял управление департамента по работе с органами государственной власти "Газпром нефти". В 2007-2012 годах он был заместителем начальника управления регулирования газовой и нефтяной отраслей Федеральной службы по тарифам (ФСТ) России.

В 2006-2007 годах занимал должность заместителя генерального директора в "ЭРТА-консалт" (предоставление консультационных и консалтинговых услуг в нефтяной и газовой отраслях). В 2005-2006 годах работал в Минэкономразвития, занимая должность заместителя директора департамента регулирования инфраструктурных отраслей (нефтяная и газовая отрасли).

В 1992 году Гладков окончил Московский физико-технический институт по специальности "прикладные математика и физика". Действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса.

Александр Гладков Минэнерго

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