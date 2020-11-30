Полицейским разрешат управлять НКО

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Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - В МВД подготовили приказ, который разрешит полицейским участвовать в управлении некоммерческими организациями, в частности, ассоциациями, союзами, общественными движениями и организациями наподобие спортивных федераций, сообщил председатель думского комитета по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов.

"Это позволит повысить роль некоммерческих организаций", - считает он.

Он добавил, что сотрудники полиции могут быть полезны в управлении профессиональными НКО, а также организациями, осуществляющими специальные программы для формирования психологической устойчивости. Их участие в руководстве правозащитных, волонтерских и религиозных организациях также будет полезным, поскольку они "подготовлены государством как высокопрофессиональные юристы, разбирающиеся, в частности, в работе механизма защиты прав человека", добавил депутат.

Гаврилов также выразил надежду, что полицейские будут активно участвовать в работе добровольческих движений, оказывающих помощь людям в условиях пандемии.