Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:01Заразились
на 30.11В России 2 295 654+26 338В мире 62 730 726+486 545

Полицейским разрешат управлять НКО

Полицейским разрешат управлять НКО
Фото: Reuters

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - В МВД подготовили приказ, который разрешит полицейским участвовать в управлении некоммерческими организациями, в частности, ассоциациями, союзами, общественными движениями и организациями наподобие спортивных федераций, сообщил председатель думского комитета по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов.

"Это позволит повысить роль некоммерческих организаций", - считает он.

Он добавил, что сотрудники полиции могут быть полезны в управлении профессиональными НКО, а также организациями, осуществляющими специальные программы для формирования психологической устойчивости. Их участие в руководстве правозащитных, волонтерских и религиозных организациях также будет полезным, поскольку они "подготовлены государством как высокопрофессиональные юристы, разбирающиеся, в частности, в работе механизма защиты прав человека", добавил депутат.

Гаврилов также выразил надежду, что полицейские будут активно участвовать в работе добровольческих движений, оказывающих помощь людям в условиях пандемии.

МВД Госдума Сергей Гаврилов

Новости

Мошенники от лица властей Курской области стали просить деньги на борьбу с COVID

Крым стал лидером среди южных регионов по распространению ВИЧ

C органов опеки снимут обязанность обеспечивать сирот жильем

Пандемия коронавируса

Умер создатель бренда "Б.Ю.Александров"

"Вектор" назвал циркулирующий в РФ вирус H5N8 неопасным для человека

Защита получила доказательство невиновности Сафронова

"Роскосмос" ожидает новых санкций США против ряда своих предприятий

Дело журналиста Ивана Сафронова

Ивану Сафронову продлили арест до 7 марта

Ивану Сафронову продлили арест до 7 марта

Суд вынес приговор мужчине, бросившему детей в "Шереметьево"

Пандемия коронавируса

В России за сутки коронавирус выявили еще у 26 338 человек

В России за сутки коронавирус выявили еще у 26 338 человек
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');