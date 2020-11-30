В Рунете насчитали почти 100 тыс. интересующихся нападениями на школы

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Более 93 тыс. онлайн-пользователей в России интересуются историей и способами нападений на школы, более 600 тыс. пользователей вводят запросы по суицидальной тематике, сообщил директор автономной некоммерческой организации (АНО) "Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды" Денис Заварзин.

Как заявил Заварзин в понедельник на заседании Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей, из выявленных организацией 41 млн аккаунтов, "интересующихся деструктивным контентом", наибольшую активность проявляли 1 млн 758 тыс. пользователей.

"Мы фиксируем порядка 36% из этой цифры, интересующихся агрессивной субкультурой экстремистских фанатских группировок. 34% интересуются суицидальными направлениями, 12% - радикальными формами анархических движений и 5% (93 108 пользователей) интересуются историей и способами совершения вооруженных нападений на школы", - сообщил глава АНО.

По его словам, системы Центра зафиксировали более 7,5 тыс. сообществ в социальных сетях, посвященных созданию и распространению опасного контента. Организация совместно с Роскомнадзором в рамках внесудебной блокировки сайтов ограничила доступ к 4 928 ресурсам.

Кроме того, по его словам, в интернете зафиксирован всплеск популярности подростковой токсикомании. "Мы считаем необходимым принятие единого федерального закона, направленного на пресечение свободного распространения среди несовершеннолетних товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ", - заявил Заварзин.

Он также предложил создать единую информационную базу о подростках, находящихся на специализированном учете, разработать автоматизированную систему методического сопровождения для специалистов организации общего образования, ввести уроки по основам цифровой культуры.