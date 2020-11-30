Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:01Заразились
на 30.11В России 2 295 654+26 338В мире 62 730 726+486 545

В Рунете насчитали почти 100 тыс. интересующихся нападениями на школы

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Более 93 тыс. онлайн-пользователей в России интересуются историей и способами нападений на школы, более 600 тыс. пользователей вводят запросы по суицидальной тематике, сообщил директор автономной некоммерческой организации (АНО) "Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды" Денис Заварзин.

Как заявил Заварзин в понедельник на заседании Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей, из выявленных организацией 41 млн аккаунтов, "интересующихся деструктивным контентом", наибольшую активность проявляли 1 млн 758 тыс. пользователей.

Нападения в школах

"Мы фиксируем порядка 36% из этой цифры, интересующихся агрессивной субкультурой экстремистских фанатских группировок. 34% интересуются суицидальными направлениями, 12% - радикальными формами анархических движений и 5% (93 108 пользователей) интересуются историей и способами совершения вооруженных нападений на школы", - сообщил глава АНО.

По его словам, системы Центра зафиксировали более 7,5 тыс. сообществ в социальных сетях, посвященных созданию и распространению опасного контента. Организация совместно с Роскомнадзором в рамках внесудебной блокировки сайтов ограничила доступ к 4 928 ресурсам.

Кроме того, по его словам, в интернете зафиксирован всплеск популярности подростковой токсикомании. "Мы считаем необходимым принятие единого федерального закона, направленного на пресечение свободного распространения среди несовершеннолетних товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ", - заявил Заварзин.

Он также предложил создать единую информационную базу о подростках, находящихся на специализированном учете, разработать автоматизированную систему методического сопровождения для специалистов организации общего образования, ввести уроки по основам цифровой культуры.

Денис Заварзин

Новости

Мошенники от лица властей Курской области стали просить деньги на борьбу с COVID

Полицейским разрешат управлять НКО

Полицейским разрешат управлять НКО

Крым стал лидером среди южных регионов по распространению ВИЧ

C органов опеки снимут обязанность обеспечивать сирот жильем

Пандемия коронавируса

Умер создатель бренда "Б.Ю.Александров"

"Вектор" назвал циркулирующий в РФ вирус H5N8 неопасным для человека

Защита получила доказательство невиновности Сафронова

"Роскосмос" ожидает новых санкций США против ряда своих предприятий

Дело журналиста Ивана Сафронова

Ивану Сафронову продлили арест до 7 марта

Ивану Сафронову продлили арест до 7 марта

Суд вынес приговор мужчине, бросившему детей в "Шереметьево"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');