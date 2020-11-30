Мошенники от лица властей Курской области стали просить деньги на борьбу с COVID

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Администрация Курской области предупредила о мошенниках, распространивших среди компаний фиктивный документ с просьбой оказать материальную помощь в борьбе с коронавирусом.

Как сообщает комитет информации и печати обладминистрации, в регионе уже зафиксировали несколько фактов распространения фальсифицированных документов, подписанных якобы одним из заместителей губернатора.

В письмах мошенники просят перечислить средства на борьбу с COVID-19 и на покупку медицинского оборудования для больниц.

"Обращаем внимание руководителей предприятий, которым поступили подобные мошеннические документы, на то, что администрация Курской области никаких писем с просьбой о материальной помощи не рассылает. В данной ситуации от перевода средств нужно воздержаться", - говорится в сообщении.

О получении подобных документов обладминистрация просит сообщать в правоохранительные органы.