В Чувашии оскорбились рекламой алкомаркета с использованием советских плакатов

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Управление Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике (УФАС) признало ненадлежащей рекламу алкогольного магазина в Чебоксарах с использованием советских плакатов, сообщает пресс-служба УФАС.

"(ООО - ИФ) разместило при входе в магазин алкогольной продукции и на витрине помещения плакаты с изображением мужчины в костюме и галстуке, отказывающегося от рюмки водки со словами: "НЕТ! Мне стакан! ", "Сегодня с нами ты не пьешь. А завтра Родине изменишь ". На третьем плакате мужчина на больничной койке, с ампутацией рук, в бинтах, с содержанием текста: "Этот человек не умел разливать водку поровну".

Реклама была размещена с августа по ноябрь 2020 года, в антимонопольное управление обратился житель республики.

Члены экспертного совета по применению законодательства о рекламе пришли к мнению, что использование советских плакатов антиалкогольной кампании и времен Великой Отечественной войны является оскорбительным по отношению к чувствам людей, к памяти их подвигов, нарушают требования этики и показывают безнравственное отношение к наследию прошлого и заслугам советского народа.

Комиссия УФАС признала общество нарушившим требования части 6 статьи 5 закона "О рекламе".

Как отмечается, на момент рассмотрения дела реклама не размещалась. В связи с этим комиссия Чувашского УФАС не выдала ответчику предписание о прекращении нарушения законодательства о рекламе.

"При этом представитель общества в заседании комиссии принес извинения, в том числе и заявителю, указав, что ООО (...) не имело умышленного намерения оскорбить чувства памяти исторических событий нашей страны", - приводятся в сообщении слова начальника отдела товарных рынков УФАС Анны Шевченко.

Материалы дела переданы должностному лицу для возбуждения дела об административном правонарушении.