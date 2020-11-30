Глава Верховного суда РФ принял участие в дискуссии о развитии ЕАЭС до 2025 года

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев обсудил с участниками международной конференции суда ЕАЭС правовые аспекты стратегии развития союза до 2025 года, процессуальные аспекты деятельности суда ЕАЭС, основные вызовы и тенденции в системе международного правосудия, защиты конкуренции, а также антимонопольное регулирование.

"Интеграция в правовой сфере способствует укреплению единого экономического пространства союза. (...) Решения, постановления и консультативные заключения суда ЕАЭС способствуют гармонизации правовых подходов, законных прав и интересов участников эконмической деятельности, развитию правоприменительной практики в государствах-членах союза", - сказал Лебедев на конференции "Новые вызовы интеграции в ЕАЭС: правовое измерение".

При этом он отметил, что ВС РФ уделяет большое внимание вопросам имплементации правовых позиций суда ЕАЭС.

"При толковании и применении норм права ЕАЭС, принятого в сфере таможенного регулирования, судам следует учитывать акты суда ЕАЭС. ВС РФ применяет правовые позиции суда ЕАЭС при рассмотрении экономических споров", - сказал глава Верховного суда.

Он отметил, что соответствующее постановление пленума Верховного суда было принято еще в 2019 году.