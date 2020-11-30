На выплаты медикам, борющимся с COVID, выделили еще 10 млрд руб.

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на специальные выплаты медицинским работникам, помогающим больным коронавирусом, будет направлено ещё 10 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства.

"Средства поступят из резервного фонда правительства. Мишустин обязал руководителей регионов контролировать, чтобы медицинские работники получали положенные им выплаты в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что "поддержать врачей, средний и младший медперсонал, водителей скорых, которые сейчас трудятся в условиях повышенной нагрузки, распорядился президент России Владимир Путин".